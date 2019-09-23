Оренбург, , 08:18 — REGNUM В сети появились фотографии с места падения боевых машин ВДВ, которые разбились при десантировании во время стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» в Оренбургской области. Снимки опубликованы в паблике «Авиация» в социальной сети «ВКонтакте».

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Видно, что одна из машин получила серьёзные повреждения, другая практически полностью превратилась в груду искорёженного металла. Также на видео попал и сам момент неудачного десантирования военной техники. В результате отказа парашюта БМД упали с высоты нескольких сотен метров.

Видео опубликовано: Samuel Jackson

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области 20 сентября. Две боевые машины десанта разбились во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления из-за отказавших парашютных систем. Экипажей в машинах не было, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Напомним, учения «Центр-2019», проходили с 16 по 21 сентября на территории Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областей, в Дагестане, Алтайском крае и акватории Каспийского моря. Всего к масштабным манёврам были привлечены 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники, летательные аппараты, корабли и вспомогательные суда.

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