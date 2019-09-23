Киев, , 08:12 — REGNUM В Киевской области в районе села Бзов грузовик столкнулся с междугородним автобусом, сообщил 23 сентября ресурс «Информатор».

В результате аварии пострадали водитель грузовика, его жена и пассажир. Их госпитализировали.

По словам пассажиров автобуса, грузовик подрезал автобус и улетел в кювет. В то же время сын водителя грузовика утверждает, что в аварии виноват водитель автобуса.

Следователи устанавливают причину аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция задержала водителя фуры, подозреваемого в совершении ДТП в Одесской области. В результате столкновения грузовика и маршрутки погибли девять человек.

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