Уфа, , 08:05 — REGNUM 20 млн рублей заплатили представители коммерческой фирмы в Уфе за взятку. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Следователями было установлено, что директор коммерческого предприятия передал судебному приставу 2 млн рублей с целью избежать взыскания крупного долга по исполнительному листу.

В настоящее время в отношении него и взяткополучателя возбуждены уголовные дела.

Кроме этого, по данному факту прокуратура Советского района г. Уфы возбудила в отношении предприятия дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере.

Суд согласился с доводами истца и назначил штраф в размере 20 млн рублей.

В настоящее время решение суда исполнено, штраф оплачен.