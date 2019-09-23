Красногорск, , 08:01 — REGNUM В лесах Подмосковья с начала 2019 года заблудились 1153 человека, включая 132 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Заблудился Цитата из м/ф «Ежик в тумане» реж Юрий Норштейн. 1975. СССР

В управлении подчеркнули, что из 1153 потерявшихся человек шестерых найти живыми не удалось. Так, поиски в Подмосковье осложняются слабо выраженным рельефом местности, смешанными лесами, перемежающими с болотами. А потеряться легко — из-за отсутствия хороших ориентиров неопытные грибники могут заблудиться на сутки и более.

В связи с этим в разгар грибного сезона жителей призвали уделить особое внимание мерам безопасности при посещении лесных массивов: не брать в длительные походы маленьких детей и ослабленных пожилых людей; сообщать о предполагаемом маршруте и времени возвращения знакомым; держаться знакомых мест; взять с собой полностью заряженный телефон, зажигалку, бутылку воды, таблетку сухого спирта и необходимые медикаменты.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в поисках пропавших в лесу жителей Таштагольского района (Кемеровская область) задействовали 50 следователей, спасателей и волонтеров. Поисковая операция длилась два дня.

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