Афины , , 07:56 — REGNUM Греческая полиция арестовала в аэропорту Афин десятерых граждан Сирии, которые пытались вылететь в Швейцарию, маскируясь под волейбольную команду, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на заявление полиции.

Мужчины путешествовали в одинаковых спортивных костюмах и с волейбольными мячами. Однако сотрудники аэропорта обнаружили, что предъявленные ими паспорта являются либо украденными, либо утерянными. Арест был произведен 21 сентября.

Нелегальные мигранты с поддельными паспортами — не редкость в аэропортах Греции. Порой они имеют подельников среди персонала аэропорта. Фальшивый паспорт на черном рынке в зависимости от качества стоит от €500 до €3 тыс.

Читайте также: Мигрант из Египта прибыл в Великобританию на крыше машины отдыхающих — СМИ