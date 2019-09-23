Иркутск, , 07:38 — REGNUM ГУ МЧС по Иркутской области обнародовало некоторые подробности огненной трагедии, случившейся накануне вечером, 22 сентября, в одном из жилых домов на улице Красногвардейской.

Когда пожарные прибыли на вызов, то увидели открытое горение в квартире, расположенной на первом этаже. Известно, что 25 жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться по лестничным маршам до приезда пожарных. Но поскольку существовала угроза распространения огня, спасатели, обследовавшие второй этаж, нашли и эвакуировали ещё троих человек

В квартире, где начался пожар, находились двое оставленных без присмотра маленьких детей: пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. В бессознательном состоянии они были госпитализированы в стационар, но в Ивано-Матрёнинскую клинической больнице, куда доставили пострадавших, девочка скончалась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года ещё один пожар, унёсший жизнь взрослой женщины и троих детей в частном жилом доме наулице Мирав поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области, стал поводом для введения особого противопожарного режима.

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