Новосибирск, , 07:33 — REGNUM Очередной несчастный случай произошёл в Новосибирске на строительной площадке, где проходит реконструкция насосной станции. Как сообщают местные СМИ, 21 сентября на рабочего упала тяжелая металлическая труба.

Напомним, ранее здесь при обрушении стены насосной станции погибли трое рабочих.

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В группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео, где видно, как пострадавшего мужчину на носилках уносят в подъехавшую машину скорой помощи. Сообщается, что у него диагностировали перелом позвоночника.

«При замене трубопровода на улице Ударной произошёл несчастный случай: при проведении сварочных работ труба придавила рабочего подрядной организации. — прокомментировали «АСТ-54» в Сибирской генерирующей компании. — Причины несчастного случая выясняются».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее предложил возобновить работы по реконструкции насосной станции, стена которой ранее рухнула на рабочих.

Напомним, 28 августа стена здания насосной станции рухнула на рабочих. На площадке находились 13 работников подрядной строительной организации, трое из которых погибли. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

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