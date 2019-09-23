Биробиджан, , 07:30 — REGNUM В зоне подтопления в Еврейской автономной области остаются 111 жилых домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вопреки прогнозам синоптиков, вода не спешит уходить из затопленных районов. На сегодняшний день в ЕАО помимо 111 жилых домов также подтоплено 1 706 приусадебных участков, 2 495 дачных участков, 30 участков дорог общей протяженностью 16 км, а также 46 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане попытка откачать воду из одного района привела к затоплению этой водой другого района.