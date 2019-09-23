Пемба, , 07:29 — REGNUM Отдыхавший в Танзании турист из Луизианы утонул во время того, как он делал предложение своей возлюбленной под водой, в Индийском океане. Об этом сообщает CNN Africa.

По информации телеканала, Стивен Вебер и Кенеша Антуан останавливались на острове Пемба в бунгало со спальней, погруженной под воду.

Молодой человек сделал предложение в четверг, 19 сентября, нырнув, чтобы оказаться у окна их спальни. Согласно видео, опубликованному Кенешей Антуан в пятницу, 20 сентября, в своем аккаунте в Facebook, перед тем как достать кольцо Стивен подплыл к окну с бумажной запиской в прозрачном пакете.

«Я не могу задерживать дыхание достаточно долго, чтобы рассказать тебе все, что я люблю в тебе. Но… Все, что я люблю в тебе, я с каждым днем люблю все больше! Пожалуйста, будь моей женой. Ты выйдешь за меня???», — было написано в записке.

Однако Вебер так и не смог вернуться на поверхность, чтобы услышать согласие возлюбленной. «Ты так и не вынырнул, так и не услышал мой ответ: «Да! Да! Миллион раз «Да», я выйду за тебя замуж!» — написала Кенеша Антуан в Facebook.

«Нам так и не удалось отпраздновать начало нашей совместной жизни, так как лучший день нашей жизни превратился в худший, это самый жестокий поворот судьбы, который только можно себе представить», — продолжила Антуан.

Пресс-служба отеля «Manta», где останавливалась пара, в субботу, 21 сентября, опубликовала официальное заявление, подтверждающее смерть Стивена Вебера.

«Мы выражаем искренние соболезнования его девушке, их семьям и друзьям, пострадавшим в результате этой трагедии», — заявил Мэтью Саус, генеральный директор отеля «Manta».

Местные власти проводят расследование произошедшего, добавил он.

В Государственном департаменте США подтвердили, что в Танзании погиб американский турист, однако не сообщили никаких подробностей.

«Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с их утратой. Мы готовы оказать всю необходимую консульскую помощь», — заявили в Государственном департаменте США.