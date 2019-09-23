Петропавловск-Камчатский, 23 сентября 2019, 07:25 — REGNUM Тропический тайфун «Тапа», который идёт с Японии, 24 сентября достигнет Камчатки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По информации синоптиков полуострова, тайфун «Тапа» пройдёт вдоль Курильских островов и вечером 24 октября стихия выйдет на юг Камчатки, затронет Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск. «Тапа» отметится проливными дождями и сильным штормовым ветром.
Север Камчатки тайфун посетит 25 сентября — также пройдёт дождь с порывами ветра. Осадки прекратятся лишь 26 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Тапа» уже ночью 24 сентября захватит Приморский край. Синоптики прогнозируют ливневые дожди и ветер. Объявлено штормовое предупреждение.