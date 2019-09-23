Екатеринбург, , 07:31 — REGNUM В Екатеринбурге состоялся «детский» крестный ход, посвящённый началу учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе местной епархии РПЦ.

В мероприятии, которое состоялось 22 сентября, приняли участие около полутора тысячи школьников, которые прошли восемь километров от храма в честь Владимирской иконы божией матери до монастыря на Ганиной Яме.

Крестный ход начался с молитвы в храме, а в монастыре шествующих встретили колокольным звоном.

Отметим, что шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.