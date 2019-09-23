Красноярск, , 07:15 — REGNUM В минувшие выходные (21−22 сентября) в Красноярском крае ликвидировали один лесной пожар — в Богучанском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в региональном минлесхозе.

Очаг возгорания зафиксировал летчик-наблюдатель, патрулировавший леса. Ликвидировали пожар на площади 1 га, который, по предварительным данным, возник по вине местного населения, сотрудники Лесопожарного центра. Всего в тушении принимали участие пять человек, одна единица техники.

По состоянию на утро 23 сентября в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября правительство Красноярского края одобрило постановление об отмене режима ЧС в лесах региона, введённого из-за лесных пожаров.

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