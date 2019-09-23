Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Ночью 22 сентября на 400 км автодороги «Подъезд к городу Оренбургу от автодороги «М5 Урал» в аварию попал автомобиль «Рено Дастер», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги. Вынужденная стоянка была обозначена аварийными знаками. По версии полиции, водитель «Рено Достера» не справился с управлением.

При столкновении машин, легковой автомобиль отбросило в сторону, и транспортное средство опрокинулось в кювет. Пассажир скончался на месте происшествия. Водитель не пострадал.