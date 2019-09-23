Большой Камень, Приморский край, , 06:32 — REGNUM В Большом Камне мужчина, угрожавший наряду ДПС пистолетом, при задержании оказал сопротивление, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пистолет 56.мвд.рф

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Празднование Дня города в Большом Камне было омрачено неприятным событием, произошедшим в самом центре города судостроителей: у входа в ресторан «Малибу» появился неадекватный мужчина, который размахивал пистолетом.

Наряд ДПС, оказавшийся рядом, скрутил нарушителя спокойствия. Мужчина на 10 суток помещён под административный арест, в дальнейшем ему грозит до 4 лет лишения свободы за незаконное хранение оружия, также будет поставлен вопрос о его сопротивлении представителям власти в момент задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области силовики задержали банду серийных грабителей из Татарии. Преступники были вооружены и в момент задержания оказали вооруженное сопротивление.