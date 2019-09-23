Екатеринбург, , 07:04 — REGNUM В Екатеринбурге в течение предстоящей недели ожидается похолодание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В окрестностях Екатеринбурга 23−25 сентября по данным синоптиков температура воздуха по ночам будет падать до минус четырёх градусов, в самом городе до нуля градусов. Днём температура воздуха прогреется до четырёх градусов тепла. Возможен дождь и мокрый снег.

Отметим, что в 2019 году в Екатеринбурге средняя температура в сентябре была выше нормы на один градус и составила 11,6 градусов по Цельсию. Самый тёплый день был в середине месяца. Так 15 сентября температура воздуха днём составила 23,9 градусов тепла. А самым холодным днём стала минувшая суббота — 21 сентября столбик термометра опустился до 4,3 градусов тепла.

Напомним, что с 16 сентября в Екатеринбурге стартовал отопительный сезон. Кампания по подключению домов и объектов социальной инфраструктуры должна завершиться 1 октября.

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