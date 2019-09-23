Хабаровск, 23 сентября 2019, 06:30 — REGNUM Восстановлено движение транспорта по дороге, идущей из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Прерванное паводком транспортное сообщение было частично восстановлено: движение через подтопленный участок автотрассы обеспечивают вездеходные автомобили. Гребень паводка, пройдя через Комсомольск-на-Амуре, смещается на север, к устью Амура, затапливая пониженные места.
Как сообщало ИА REGNUM, единственная дорога, ведущая к Николаевску-на-Амуре оказалась затоплена, здесь образовались огромные пробки, в которых стояли в том числе и рейсовые автобусы с пассажирами.