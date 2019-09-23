Якутск, , 06:00 — REGNUM Суд Якутска взыскал с троих сотрудников Национального художественного музея республики более 35 млн рублей, присвоенных хищениями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мошеннические действия были совершены подсудимыми с декабря 2014 по май 2017 года, группой, с использованием служебного положения. Они систематически перечисляли незаконные выплаты на банковские счета своих родственников и близких, которые фактически не работали в музее. Также обвиняемые необоснованно завышали себе зарплаты», — пояснили в прокуратуре республики.

Всего было похищено более 38,9 млн рублей, добровольно обвиняемые возместили 4 413 500 рублей.

Суд вынес решение о наказании всех подсудимых в виде лишения свободы от 1,8 до 3 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в Якутии было возбуждено весной 2018 года в отношении замдиректора по финансам, начальника общего отдела и ведущего бухгалтера музея. Сотрудницы между собой распределяли сэкономленные средства фонда оплаты труда.