Нижний Новгород, , 05:42 — REGNUM Надзорное ведомство обнаружило в Нижегородской области более 500 сайтов, где содержались предложения о приобретении наркотиков и психотропных средств в удалённом формате. Нарушителей обнаружили вовремя мониторинга интернета. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Работа ведётся в рамках федерального закона, направленного на запрет пропаганды наркотиков, психоактивных средств и их прекурсоров, а также культивирование наркосодержащих растений. Мониторинг происходит на постоянной основе. После обнаружения сведений их данные отправляются в Роскомнадзор для последующей блокировки доступа к ресурсам. На сегодня из свыше 500 сайтов заблокированы уже более 70%. Работа продолжается.

Напомним, одновременно с этим в Нижегородской области идёт активная борьба с сайтами, где предлагают приобрести дипломы о высшем образовании и прочие документы. В июне 2019 года прокуратура сообщила о блокировке более десятка ресурсов с таким содержимым.

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