Хабаровск, , 05:09 — REGNUM Жители пригорода Хабаровска обеспокоены угрозой, которую представляют их домашним животным стаи бродячих собак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С начала лета жители посёлка Берёзовый стали обращаться в полицию с заявлениями о том, что стаи бродячих собак по ночам проникают в подворья и душат домашних животных и птиц. У кого-то погибли козы, у кого-то куры. У некоторых жителей собаки полностью истребили поголовье кур. Полиция не реагирует, предлагая решить этот вопрос самим, например, перестрелять собак. Как известно, стрельба в границах населённого пункта является самостоятельным административным правонарушением, а выловом бродячих собак должны заниматься специализированные организации.

Администрация сельского поселения заявляет о том, что отлов бродячих животных является полномочиями района, также и то, что в администрацию сельского поселения от пострадавших не поступило ни одной официальной жалобы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени сложилась схожая ситуация: бродячие собаки разоряют подворья, уничтожая коз и кур.