Якутск, , 04:40 — REGNUM В Якутии ночью 23 сентября столкнулись два частных парома на реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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ЧП произошло рядом с островом Сафон. По словам спасателей, один из паромов получил повреждения носовой части. Выгрузку пассажиров и автомобилей произвели в микрорайоне Даркылах. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии пассажирский паром из Олёкминска в Заречный по реке Лене, сел на мель по вине нетрезвого капитана. Никто не пострадал.