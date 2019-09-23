Биробиджан, , 04:35 — REGNUM Непродуманная схема откачки воды из одного района Биробиджана обернулась затоплением другого района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Вода не уходит: Биробиджан продолжает тонуть

Насосы, выкачивающие воду с улицы Советской, как оказалось, перекачали её в другой район, затопив пригородные посёлки Восточный и Грузовое, находящиеся в районе грузовой ветки железнодорожной линии «Биробиджан — Ленинское». В настоящее время специалисты изучают сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, вопреки прогнозам гидрологов, уровень воды в Биробиджане не снижается, местами отмечается даже повышение уровня, хотя ранее указывалось, что до нулевой отметки вода опустится к первой декаде октября.