Благовещенск, , 04:09 — REGNUM В Благовещенском районе во время ночного пожара выгорел большой склад сена, фермерское хозяйство подсчитывает ущерб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В селе Новотроицкое сгорел склад, на котором хранилось 300 рулонов сена, подготовленного на зиму, для кормления крупного рогатого скота. Огнём повреждена кровля, само помещение пожарным удалось отстоять. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке сгорел крупный торговый центр «Максим». Так как пожар случился в ночное время, пострадавших при происшествии не было.