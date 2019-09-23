Владивосток, , 03:25 — REGNUM Согласно прогнозу синоптиков, 23−24 сентября в Приморье будет бушевать тайфун «Тапа», который принесёт сильные осадки и ураганный ветер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К вечеру 23 сентября высота волна в Уссурийском заливе достигнет 4 метров, а скорость ветра вырастет до 28 м/с, что приведёт к накату воды на берег и подъёму уровня воды.

В ночь на 24 сентября в Приморье ожидается выпадение осадков в виде сильного дождя до 20 мм и больше. Ожидается подтопление пониженных территорий, возможно разрушение ветхих рекламных конструкций, падение деревьев, будет отменено прибрежное паромное сообщение.

Спасательные службы Приморья приведены в повышенную готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу синоптиков приближающийся к Приморью тайфун «Тапа» принесёт сильные ливни и разрушения. Только в августе Приморье выдержало четыре тайфуна, что привело к подтоплениям территорий и переувлажнению почвы.