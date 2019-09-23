Петропавловск-Камчатский, , 02:21 — REGNUM Сотрудники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) Камчатки объявили голодовку. Коллектив протестует против ликвидации предприятия, настаивает на соблюдении на Камчатке действующего законодательства РФ и требует личной встречи с губернатором Владимиром Илюхиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как утверждают протестующие, правительство Камчатского края, в частности, региональное минимущества, назначенцы — руководители, которых неоднократно присылало правительство Камчатки, допустили череду фиктивных и недобросовестных сделок, заключенных в 2020 году. Это привело к тому, что у БТИ образовались долги. Вместо помощи предприятию губернатор Владимир Илюхин и первый вице-губернатор Ирина Унтилова приняли решение о ликвидации краевой структуры. При этом по итогам 2018 года БТИ вышло в прибыль и продолжает осуществлять работы в рамках госзаказа. Рассчитаться с предприятием правительство края обязано по закону, но не делает этого.

В официальном уведомлении о начале голодовки, адресованном губернатору Илюхину и другим должностным лицам, коллектив требует сохранения краевого БТИ, соблюдения прав трудового коллектива, настаивает на личной встрече с губернатором.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста не утихают на Камчатке с начала 2018 года. Люди протестуют против ухудшающегося социально-экономического положения, безудержного роста цен, гигантских пенсий депутатов и чиновников, нарушения прав граждан.