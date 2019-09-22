Оренбург, 22 сентября 2019, 22:04 — REGNUM Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.

Разбившаяся машина десанта
Разбившаяся машина десанта

Отмечается, что инцидент произошел 20 сентября во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления.

«В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что десантирование техники осуществлялось только без экипажей. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, к учениям «Центр-2019», которые прошли на территории Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областей, в Дагестане, Алтайском крае и акватории Каспийского моря, были привлечены 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники, летательные аппараты, корабли и вспомогательные суда.

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