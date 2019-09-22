Москва, , 20:59 — REGNUM В столице Российской Федерации на Москве-реке произошло ЧП — перевернулась яхта с пассажирами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ЧС) и пожарной безопасности.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, в районе станции «Строгино».

»Спасатели … незамедлительно пришли на помощь, — говорится в сообщении. — Была оказана помощь трем женщинам и двум мужчинам».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.