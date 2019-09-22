Омск, , 19:41 — REGNUM Пламя от горящей травы перекинулось на дачные постройки в Омской области. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Омского района.

ЧП, в результате которого никто не пострадал, произошло 22 сентября в деревне Половинка. По словам источника, в настоящее время на месте происшествия горят около 10 дачных домиков.

В настоящее время на месте пожара работают пожарные.

Причины ЧП пока не известны.

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