Шумиха, Курганская область, , 16:58 — REGNUM В курганском городе Шумихе задержан подозреваемый в надругательстве над могилами. Свой поступок мужчина объяснил неприязнью к родственникам умерших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Всего повреждены на городском кладбище 16 захоронений. В ходе оперативных мероприятий был выявлен ранее судимый, безработный 41 — летний местный житель. Мужчина объяснил раскурочивание могил неприязнью к родственникам усопших.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до одного года либо арест до трёх месяцев.