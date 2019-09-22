Уфа, , 16:08 — REGNUM Проверка по факту массовой драки начата сотрудниками полиции в городе Уфе. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Башкирии.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл вечером 21 сентября в торгово-развлекательном центре «Иремель». Видеозапись драки была опубликована рядом местных СМИ.

По данным полиции, массовая драка произошла между группой мужчин в состоянии алкогольного опьянения и охранниками торгового центра. Мужчины пытались зайти в одно из развлекательных заведений, охранники попытались их остановить.

Драка началась на лестнице и продолжилась на одном из этажей ТРЦ. Все участники конфликта были доставлены в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате массовой драки в Санкт-Петербурге. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых.

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