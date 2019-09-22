Анкара, , 16:02 — REGNUM Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Авиаудар был нанесен в воскресенье, 22 сентября, в рамках третей фазы операции Pençe в районе Хафтанин. По данным военного ведомства, в результате взрывов погибли семь представителей организации.

Напомним, в Турции считается Рабочая партия Курдистана террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Представители организации сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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