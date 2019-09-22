Ставрополь, , 15:52 — REGNUM Акция по восстановлению скульптуры слона из яблок была объявлена мэром города Ставрополя Андреем Джатдоевым. Об этом 22 сентября сообщается в личном аккаунте мэра в Instagram.

На своей странице в соцсети Джатдоев выложил видео со сбором яблок, как он пояснил, из своего сада, и с комментарием: «Хорошая идея — восстановить «яблочного» слона на Александровской площади!» Тут же мэр призвал горожан подключиться к акции.

Напомним, в Ставрополе накануне Дня города на Александровской площади была установлена деревянная скульптура в виде слона, украшенного яблоками. На создание скульптуры, по словам организаторов праздника, ушло около семи часов.

Арт-объект пострадал от вандалов, которые за несколько минут обобрали все яблоки со скульптуры, оставив только деревянный остов с гвоздями. Также от действий вандалов пострадали цветочные композиции, выложенные из сухих растений, также гостями праздника была объедена вся сахарная вата с одной из скульптур.

Фотографии разрушенных арт-объектов были выложены в социальных сетях с гневными комментариями горожан в адрес вандалов.

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