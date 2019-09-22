Тирана, , 15:20 — REGNUM 105 человек получили ранения в результате серии землетрясений в Албании. Об этом 22 сентября сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Албания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что всего за помощью к медикам обратились 105 человек, у большинства пострадавших были лёгкие ранения. Госпитализация потребовалась десятерым пострадавшим, семеро из них находятся в больнице Тираны, трое в больнице Дурраса.

Данных о пострадавших гражданах РФ не поступало. Пресс-служба посольства РФ в Албании сообщила, что в момент разгула подземной стихии в стране недалеко от города Дурраса находились туристы из России и Белоруссии, люди сильно напуганы, но никто из них не пострадал.

В настоящее время в стране начался разбор завалов и подсчёт материального ущерба, нанесённого землетрясениями. К ликвидации последствий от подземных толчков и к помощи населению привлечены военные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалистами было зарегистрировано около 300 подземных толчков на территории Албании.

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