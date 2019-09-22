Ярославль, , 14:43 — REGNUM Два мужчины погибли в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе М-8 под Ярославлем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС по Ярославской области. В районе деревни Медягино Ярославского района столкнулись «Чери Амулет» и «Ниссан Кашкай» Авария произошла около 8.20 утра 22 сентября.

Место происшествия ГУ МЧС по Ярославской области

«В результате ДТП водитель автомашины «Чери» мужчина 1990 г.р. и его пассажир мужчина 1985 г.р. скончались на месте ДТП. Пассажир автомобиля «Ниссан» мужчина 1990 г.р. госпитализирован с травмами», — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По одной из версий авария могла произойти из-за сложных погодных условий. Утром в воскресенье в Ярославской области шел мокрый снег.

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