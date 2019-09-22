Москва, , 14:56 — REGNUM Сбой в работе онлайн-банка ВТБ зафиксировал 22 сентября портал мониторинга интернет-сервисов в режиме реального времени Downdetector.

Согласно данным Downdetector, часть пользователей стала испытывать трудности при использовании онлайн-сервисов ВТБ с 05:00 по московскому времени. Большая часть сообщений о сбоях в работе (77%) касается проблем с входом в систему.

На сайте ВТБ-Онлайн сообщается, что в настоящее время проводятся работы над улучшением интернет-банка, которые должны быть завершены в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре СМИ узнали, что китайские промышленные группы рассматривают возможность выкупа пакета акций производителя алюминия и электроэнергии En+ Group, принадлежащего ВТБ.

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