Омск, , 14:34 — REGNUM Три человека пострадали в результате конфликта, перешедшего в стрельбу в городе Омске. об этом 22 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Инцидент произошёл около 01:00 по местному времени (22:00 мск 21 сентября) в кафе на Окружной дороге. По предварительной информации, в здании кафе возник конфликт, перешедший в стрельбу.

В результате стрельбы пострадали трое мужчин, жители города Омска 1985, 1987 и 1989 годов рождения. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Двое неизвестных, открывших стрельбу, с места происшествия скрылись.

По факту стрельбы правоохранительными органами города Омска начата проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Стрелявшие разыскиваются.

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