Индианаполис, США, 22 сентября 2019, 14:18 — REGNUM Шесть человек получили ранения в результате перестрелки в американском штате Индиана. Об этом 22 сентября сообщает телеканал NBC.
Согласно поступившей информации, стрельба произошла в городе Индианополисе в нескольких кварталах от развлекательного центра. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили шестерых пострадавших, среди них были несовершеннолетние.
Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Как предполагает полиция города, стрелял один человек, в настоящее время начаты мероприятия по его розыску.
Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших во время стрельбы на стадионе в американском штате Пенсильвания во время футбольного матча двух команд местных школ.
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