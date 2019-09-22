Казань, , 13:35 — REGNUM Открытое горение ликвидировано пожарными на свалке в городе Казани. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарии.

Информация о пожаре на свалке на улице Химической в Казани поступила в региональное ведомство в 09:39 по местному времени. Площадь возгорания составила около тысячи кв. метров. На месте было установлено, что возгорание произошло при проведении работ по рекультивации части свалки методом засыпания строительным мусором при помощи тяжёлой техники.

О ликвидации открытого горения на площади 300 кв. метров было объявлено в 11:18 по местному времени. Всего к борьбе с огнём привлечены 29 человек и девять единиц техники.

Пострадавших в результате пожара нет, причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании на складе в городе Красноярске, площадь пожара составляет около одной тыс. кв. метров.

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