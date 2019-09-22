Калуга, , 13:00 — REGNUM Порядка 108 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, из которых в 4 дорожно-транспортных происшествиях четыре человека получили травмы зарегистрировано с начала 2019 года на автомобильных дорогах Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения калужского регионального управления ГИБДД УМВД России.

Место дорожного происшествия с диким животным Гибдд.рф/r/40

По информации Госавтоинспекции, дорожные происшествия с дикими животными чреваты серьезными последствиями. Для водителей и пассажиров такие столкновения с всегда заканчиваются травмами для людей и повреждениями автотранспорта, а животное обычно погибает. Наиболее тревожная ситуация наступает в осенний период, когда у лосей начинается гон и нередко они выходят на дорогу. Так, автомобиль «Тойота Сиена» столкнулся с диким животным на автодороге М-3 «Украина» в Мещовском районе. В ночное время, лось внезапно выбежал на проезжую часть дороги, и поздно заметивший животное водитель не успел затормозить. В результате ДТП пострадали две женщины и годовалая девочка, которую экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами головы.

Напомним, в сентябре 2016 года на участке с 124 по 174 км автомобильной дороги М-3 «Украина» построили первый в России экодук. По мнению калужских властей, автомобильный экодук должен обеспечивать безопасную миграцию диких животных. Для круглосуточного наблюдения за перемещением животных была установлена поворотная веб-камера с углом обзора 180 градусов и функцией ночного видения. Между тем, статистика ГИБДД по столкновению диких животных с автомобилями на трассе М-3 «Украина» показывает, что во время своей миграции лоси не спешат пользоваться экодуком и по-прежнему выходят на проезжую часть, погибая под колёсами проезжающих машин и травмируя водителей и пассажиров.

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