Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Автомобиль Volkswagen Tiguan врезался в остановившийся на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга грузовик Scania с полуприцепом. Находившиеся в кроссовере двое мужчин погибли на месте.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 22 сентября в 10:50 мск на 26 км внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе.

Грузовик остановился у обочины из-за поломки, однако знак аварийной остановки водитель выставить не успел. В этот момент произошло ДТП. Погибли водитель и пассажир «Фольксвагена», их личности пока не установлены.

В настоящее время тела погибших сотрудники МЧС извлекают из покореженного автомобиля. По факту ДТП ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося