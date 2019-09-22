Надым, Ямало-Ненецкий АО, 22 сентября 2019, 12:34 — REGNUM В ямальском городе Надыме з-за некачественного капремонта затоплены осадками помещения восьми многоквартирных домов. Прокуратурой муниципалитета внесены представления главе Надымского района и руководителям фирм-подрядчиков о немедленном устранении последствий дождей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Как выяснилось, со стороны заказчика капитального ремонта — департамента муниципального хозяйства администрации Надымского района — отсутствовал должный контроль над работами.
В прокуратуре ЯНАО напоминают, что работы по смене кровли должны быть организованы так, чтобы не допускать увлажнения перекрытий зданий атмосферными осадками.
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» не оплатит подрядчикам работы до полного устранения последствий затопления домов.