Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 12:34 — REGNUM В ямальском городе Надыме з-за некачественного капремонта затоплены осадками помещения восьми многоквартирных домов. Прокуратурой муниципалитета внесены представления главе Надымского района и руководителям фирм-подрядчиков о немедленном устранении последствий дождей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Ямал Иван Шилов © ИА REGNUM

Как выяснилось, со стороны заказчика капитального ремонта — департамента муниципального хозяйства администрации Надымского района — отсутствовал должный контроль над работами.

В прокуратуре ЯНАО напоминают, что работы по смене кровли должны быть организованы так, чтобы не допускать увлажнения перекрытий зданий атмосферными осадками.

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» не оплатит подрядчикам работы до полного устранения последствий затопления домов.