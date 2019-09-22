Пекин, , 12:28 — REGNUM Как минимум 10 человек погибли, 16 получили травмы в результате наезда грузового автомобиля на толпу пешеходов в провинции Хунань, расположенной в центральной части Китая. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба дорожной службы Министерства общественной безопасности КНР на официальной странице ведомства в социальной сети Weibo.

ЧП произошло около 08:40 по местному времени (03:40 мск) в городе Сянтань. Грузовой автомобиль по неизвестной пока причине совершил наезд на толпу идущих пешеходов. Десять человек погибли на месте ДТП от полученных травм.

16 пострадавших были госпитализированы в ближайшие больницы. Об их состоянии ничего не сообщается.

Водитель грузовика задержан, начато расследование причин и обстоятельств аварии, приведшей к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум 26 погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Пакистане.

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