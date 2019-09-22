Будапешт, , 11:38 — REGNUM В Будапеште жители нескольких районов были вынуждены всю ночь слушать песню немецкой группы Rammstein — Deutschland. Об этом сообщает Euronews.

Инцидент произошел в ночь на 17 сентября. На строящемся стадионе «Ференц Пушкаш» тестировали звуковое оборудование, но что-то пошло не так и песня Deutschland немецкой группы Rammstein постоянно повторялась в течение семи часов.

Жители окрестных домов начали жаловаться в полицию на то, что им совершенно невозможно заснуть при таком шуме.

На утро многие венгры шутили, что теперь они точно могут признаться, что являются частью Германии.

Что касается стадиона «Ференц Пушкаш», то он должен быть сдан в эксплуатацию к ноябрю.