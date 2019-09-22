Москва, , 10:53 — REGNUM 29 авиарейсов задержаны либо отменены в аэропортах города Москвы. Об этом 22 сентября сообщает онлайн-табло сервиса «Яндекс. Расписания».

Домодедово Александр Маркин

Из данных сервиса следует, что всего в московских аэропортах отменено пять рейсов, задержано 24. Больше всего отмен и задержек произошло в московском аэропорту «Домодедово», здесь отменено четыре авиарейса, 16 задержано.

В аэропорту «Внуково» отменён один задержано три рейса, в аэропорту «Шереметьево» пять рейсов задержано. В аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Причиной изменений в расписании авиарейсов стало ухудшение метеоусловий. В Москве 22 сентября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и шквалистый ветер со скоростью отдельных порывов до 12−15 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене более 30 авиарейсов в аэропортах города Москвы.

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