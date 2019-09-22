Москва, , 09:53 — REGNUM Трое медиков пострадали в результате ДТП на Федеративном проспекте в Москве. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на территории городской больницы имени Е. Мухина на Федеративном проспекте в Восточном административном округе города Москвы. По предварительной информации, машина скорой медпомощи врезалась в мачту уличного освещения.

В результате ДТП пострадали трое медиков, находившиеся в машине скорой помощи. Все пострадавшие получили лёгкие травмы.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием машины скорой помощи в Ростове-на-Дону. В результате ДТП пострадали семь человек.

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