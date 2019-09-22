Прага, , 09:44 — REGNUM Второй энергоблок запущен на АЭС «Дукованы», расположенной на юго-востоке Чехии после почти четырёх месяцев остановки. Об этом 22 сентября сообщил журналистам директор станции Милош Штепановский.

Штепановский сообщил, что второй энергоблок был запущен во второй половине дня 21 сентября. Сейчас на станции работают три из четырёх энергоблоков. Первый энергоблок был остановлен для проведения плановых ремонтно-профилактических работ и замены части топлива.

Работы на втором энергоблоке, по словам директора станции, должны были завершиться в конце июня текущего года. Но ремонт был продлён из-за проблем, обнаруженных на шестом парогенераторе и их устранения.

Штепановский отметил, что результаты испытаний подтвердили высокое качество проведённых ремонтных работ и безопасность функционирования систем энергоблока.

Плановая остановка первого энергоблока завершится в ближайшие две недели. Максимум к началу октября на станции будут функционировать все четыре энергоблока.

Напомним, в Чехии на сегодняшний день есть две АЭС — «Темелин» и «Дукованы». Обе АЭС были построены по советским проектам на юго-западе страны и вырабатывают 40% электроэнергии Чехии. «Дукованы» является старейшей станцией, она была построена в 1985—1987 годах. Топливо для станций поставляет российская корпорация «Росатом».

Ранее ИА REGNUM сообщало об остановке второго энергоблока чешской АЭС «Дукованы».

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