Владивосток, , 09:02 — REGNUM Влияние на погоду, которое окажет тайфун «Тапа» в Приморском крае, будет минимальным. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Примгидромета.

По данным метеослужбы, тайфун «Тапа» пройдёт по траектории, наиболее благоприятной для Приморского края. Тайфун практически не повлияет на погоду в регионе.

На юго-востоке Приморского края возможны небольшие дожди, а на остальной территории региона осадков не ожидается. Усиление ветра будет наблюдаться на побережье в южных районах Приморья, скорость отдельных порывов ветра будет достигать 13−18 м/с.

Ожидается, что к концу дня 22 сентября тайфун «Тапа» окажется в Японском море, затем сместится на восток, в сторону островов Хонсю и Хоккайдо, а затем будет передвигаться в сторону Курильских островов.

Отмечается, что метеорологи предполагали два варианта траектории прохождения тайфуна над Приморским краем и, соответственно, два варианта влияния на погодные условия в крае.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предупреждении МЧС Приморья о сильных ливнях и шторме у побережья региона, которые будут связаны с прохождением над территорией края тайфуна «Тапа».

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС: Тайфун Тапах принесет в Приморье разрушительные ливни и штормы