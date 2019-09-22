Киев, , 00:57 — REGNUM Шестнадцатилетняя девочка была задушена в Киеве собственным отцом после замечания о его нетрезвом виде, сообщает 21 сентября агентство УНИАН. Сотрудников полиции вызвала обнаружившая тело внучки бабушка, между тем отец, связав и задушив ребенка отправился спать. В настоящее время мужчина находится в изоляторе.

«Я пришел подвыпивший, ей не понравилось, — дает пояснения подозреваемый. — Чтобы она не буянила, я ей руки связал».

Обстоятельства жуткого преступления выясняют следователи и криминалисты. Мужчине грозил до 15 лет заключения.