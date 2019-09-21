Алушта, Крым, , 22:47 — REGNUM Пожар в крымском Косьмо-Дамиановском мужском монастыре в городе Алушта ликвидирован. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Как отмечают в ведомстве, к тушению возгорания было привлечено 17 человек и 4 единицы техники. В операции по ликвидации пожара были задествованы личный состав и техника МЧС России.

Напомним, сообщение о задымлении чердачного помещения в Косьмо-Дамиановском мужском монастыре поступило 21 сентября в 16.50. По прибытии пожарных выяснилось, что возгорание затронуло кровлю одноэтажной постройки с мансардой. По данным МЧС по региону, площадь пожара составила 300 квадратных метров, пострадавших нет.

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