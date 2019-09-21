Брянск, , 21:23 — REGNUM Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По предварительной версии, 19 сентября 21-летний мужчина завладел оружием своих коллег, после чего убил их и вынес из здания офиса денежные средства на сумму свыше 7 млн рублей.

Обвиняемый попытался скрыть следы своего преступления, похитив записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, он попытался поджечь здание спецсвязи, однако безуспешно.

В ходе обыска были обнаружены деньги, записи с камер видеонаблюдения, а также орудие убийства. Следствие продолжается.

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