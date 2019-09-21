Посёлок Тесово-Нетыльский, Новгородская область, , 19:11 — REGNUM В Новгородском районе Новгородской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, АЧС обнаружена 18 сентября у дикого кабана, найденного в лесу к северу от посёлка Тёсово-Нетыльский.

Кабан congerdesign

Указом губернатора региона Андрея Никитина 20 сентября установлен карантин — он продлится до 4 октября. Определены первая и вторая угрожаемые зоны в радиусе 5 и 10 км от границ эпизоотического очага. В числе ограничительных мер — запрет на убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов. Запрещён вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, реализация и закупка животных у населения, заготовка и реализация кормов для сельскохозяйственных животных, пересылка свиноводческой продукции. Также запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области в 2019 году зарегистрировано несколько очагов АЧС —в Солецком, Батецком, Новгородском и Шимском районах. В Солецком районе карантин сняли 17 сентября. Наиболее серьёзные последствия от чумы свиней — в Новгородском районе, где очаг заболевания выявлен на территории свиноводческого предприятия ООО «Новсвин».

Читайте также: На свиноводческом предприятии под Великим Новгородом выявлена чума свиней